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  4. «Равнодушных нет!»: Алена Кравец в микро-боди устроила сексуальные танцы

«Равнодушных нет!»: Алена Кравец в микро-боди устроила сексуальные танцы

, 6:49 | Ниса Мурзанаева Видео 74

Светская львица зажгла на съемках и посоветовала подписчицам «учиться и завидовать».

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Фото, видео: Instagram @kravetsalena

Публикация светской львицы Алены Кравец вызвала бурное обсуждение в сети. Модель опубликовала в Instagram бэкстейдж с недавних съемок. В ролике блогер зажигает в крошечном черном боди и прозрачной переливающейся накидке. На кадрах стилист пытается зафиксировать танцующей звезде укладку. Это выглядит забавно, ведь красавица постоянно двигается. Не все подписчики оценили хореографию шоувумен.

«Предвидя негодование некоторых дамочек и даже их предосудительные вопли „да ты ж мать!“, заранее отвечаю: „Да, мать, да еще какая!“. Лучше, милые мои, учитесь, наслаждайтесь и завидуйте, — как надо держать себя в форме и сохранять красоту», — подписала пост знаменитость.

Поклонники Алены Кравец решили поддержать кумира и оставили под публикацией множество позитивных комментариев. Фанаты отметили — 34-летняя модель потрясающе выглядит и обладает идеальной фигурой.

«Жги, Аленка! Пусть задохнутся от зависти»;

«Вы просто фурор производите. Равнодушных нет!»

«Дамы такие завистливые, сами в жиру и в целлюлите сидят в свои 20+», — написали фолловеры.

Как и предрекла сама Алена Кравец под публикацией оставили свои комментарии множество злопыхателей. Пользователей возмутили самомнение и танец модели.

«Бедный стилист»;

«Почему вам должны завидовать? Многие женщины в вашем возрасте хорошо выглядят. Вам нравится напоказ все выставлять!»

«Дергаетесь из стороны в сторону, не танцуйте», — высказались хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Кравец появилась на сцене в откровенном наряде.

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