Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Польша не планирует поддерживать конфронтацию Запада с Россией. Об этом в интервью Reuters заявил помощник президента страны Кшиштоф Щерский.

По его словам, в Варшаве довольно скептически восприняли призыв лидера Франции Эммануэля Макрона к Европе о пересмотре отношений с Москвой. Кшиштоф Щерский склонен считать, что в настоящий момент возможности для ведения диалога и дипломатических отношений между Польшей и Россией ограничены.

Несмотря на это, власти Варшавы помнят, что являются соседями Российской Федерации.

«Как страна, соседствующая с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», — отметил Кшиштоф Щерский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Совфеде ответили на слова лидера Польши о России.