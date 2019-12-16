Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

Российская комедия Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» стала лидером российского проката, собрав в первые выходные более 372 миллионов рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Главным героем второй части фильма стал подполковник Владимир Яковлев в исполнении Сергея Бурунова. Герой Александра Петрова Гриша Измаилов в комедии не появится. По сюжету полицейские готовятся встречать Новый год в загородном коттедже, но в канун праздника высшее начальство запрещает Яковлеву отлучаться с работы — в городе орудуют преступники, ограбившие ювелирное предприятие. Однако Яковлев не намерен лишаться праздника, поэтому преступление надо раскрыть до полуночи 31 декабря.

Второе место по сборам за выходные получила новинка проката, фантастический боевик Джейка Кэздана «Джуманджи. Новый уровень». Сборы фильма составили 366,7 миллиона рублей.

Закрывает тройку лидеров анимационный фильм «Холодное сердце 2», который собрал 175,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Полицейского с Рублевки» высказалась о постельных сценах в кино.