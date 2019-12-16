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Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные переговоры

, 17:04 | Игорь Рязов Видео 56

Лидеры России и Германии обсудили итоги саммита в «нормандском формате», ситуацию в Ливии, а также вопросы энергобезопасности Евросоюза.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Об этом и их содержании говорится в сообщении на сайте Кремля.

Во-первых, Путин и Меркель обсудили прошедший 9 декабря саммит в «нормандском формате». Они дали его результатам позитивные оценки.

Во-вторых, лидеры поговорили об урегулировании ливийского кризиса. Они отметили необходимость возобновить мирный диалог и не допустить новых обострений ситуации.

В-третьих, Путин и Меркель обсудили вопросы сотрудничества в газовой области, актуальные для обеспечения энергетической безопасности стран Евросоюза. В этом контексте предметами переговоров стали транзит газа через Украину в 2020 году и строительство «Северного потока — 2».

В заключение президент и канцлер договорились поддерживать контакты на различных уровнях.

Как сообщал 5-tv.ru, саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря в Париже. После него глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев намерен решить основные проблемы с Донбассом до конца этого года.

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