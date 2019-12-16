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Как ОЗХО подделывала доказательства о «химатаке» в сирийской Думе

, 21:05 Эфирная новость 9

Wikileaks разоблачил доклад Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4488

Сайт WikiLeaks опубликовал внутреннюю переписку ОЗХО — организации по запрещению химического оружия, а также «первый» вариант доклада по массовому отравлению в сирийском городе Дума. Из документов следует, что эксперты на месте вообще-то не нашли подтверждений атаки правительственных войск. Но доклад в ОЗХО переписали и прямо обвинили Дамаск, из-за этого наложили санкции и так далее. Тот случай, когда заявить «А Россия давно предупреждала» будет как никогда уместно. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Романов изучил документы. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сирия призвала ООН перекрыть финансирование «Белых касок».

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