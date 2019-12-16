Как ОЗХО подделывала доказательства о «химатаке» в сирийской Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал внутреннюю переписку ОЗХО — организации по запрещению химического оружия, а также «первый» вариант доклада по массовому отравлению в сирийском городе Дума. Из документов следует, что эксперты на месте вообще-то не нашли подтверждений атаки правительственных войск. Но доклад в ОЗХО переписали и прямо обвинили Дамаск, из-за этого наложили санкции и так далее. Тот случай, когда заявить «А Россия давно предупреждала» будет как никогда уместно. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Романов изучил документы. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сирия призвала ООН перекрыть финансирование «Белых касок».