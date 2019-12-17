Адвокат Соколова объяснил необходимость домашнего ареста

Суд Петербурга отказал историку Олегу Соколову в домашнем аресте. Апелляцию подал адвокат обвиняемого Александр Почуев. При этом сам Соколов, который сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Москве — возражал против смягчения меры пресечения. Однако адвокат продолжает настаивать на версии самооговора.

«Само желание Олега Валерьевича быть заточенным в тюрьму, как он говорит, это тоже мы расцениваем в какой-то степени самооговором. Потому что все-таки есть престарелые родители, есть квартира, где готовы его принять. Быть ему с престарелыми родителями, ухаживать за ними, хоть какую-то пользу обществу приносить сейчас здесь, а не быть иждивенцем общества, есть тюремную баланду», — заявил адвокат обвиняемого.

«Известиям» удалось пообщаться с Олегом Соколовым через его адвоката. Историк подтвердил, что не хочет выходить на свободу — после убийства возлюбленной он не видит смысла ни в жизни, ни в работе. Тем не менее Соколов продолжает писать. И сейчас работает над книгой-памятником, посвященной, по его словам, истории их любви. Полный текст интервью с Олегом Соколовым доступен на сайте Пятого канала.