  1. Пятый канал
  4. Адвокат Соколова объяснил необходимость домашнего ареста

Адвокат Соколова объяснил необходимость домашнего ареста

, 1:31 Эфирная новость 10

Подозреваемый в жестоком убийстве возлюбленной петербургский историк сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Москве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 129

Суд Петербурга отказал историку Олегу Соколову в домашнем аресте. Апелляцию подал адвокат обвиняемого Александр Почуев. При этом сам Соколов, который сейчас проходит психиатрическую экспертизу в Москве — возражал против смягчения меры пресечения. Однако адвокат продолжает настаивать на версии самооговора.

«Само желание Олега Валерьевича быть заточенным в тюрьму, как он говорит, это тоже мы расцениваем в какой-то степени самооговором. Потому что все-таки есть престарелые родители, есть квартира, где готовы его принять. Быть ему с престарелыми родителями, ухаживать за ними, хоть какую-то пользу обществу приносить сейчас здесь, а не быть иждивенцем общества, есть тюремную баланду», — заявил адвокат обвиняемого.

«Известиям» удалось пообщаться с Олегом Соколовым через его адвоката. Историк подтвердил, что не хочет выходить на свободу — после убийства возлюбленной он не видит смысла ни в жизни, ни в работе. Тем не менее Соколов продолжает писать. И сейчас работает над книгой-памятником, посвященной, по его словам, истории их любви. Полный текст интервью с Олегом Соколовым доступен на сайте Пятого канала.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 129
16 дек
«Душа плачет навзрыд!» — Эксклюзивное интервью доцента Олега Соколова
16 дек
Доцент СПбГУ Соколов пытался покончить с собой несколько раз
16 дек
Петербургский суд оставил доцента СПбГУ Олега Соколова под арестом
16 дек
Городской суд Петербурга оставил в силе арест историка Олега Соколова
16 дек
Историк Соколов и аспирантка Ещенко собирались в ЗАГС за четыре дня до убийства
12 дек
«Много знала»: Ярый оппонент историка Соколова о причине убийства Ещенко
11 дек
Историк Соколов посвятит убитой аспирантке Ещенко книгу
11 дек
Адвокат историка Соколова изложил свои версии причин убийства аспирантки Ещенко
6 дек
Историка Соколова из «Бутырки» доставили в психиатрическую клинику
4 дек
Историк Соколов рассказал об условиях содержания в психиатрическом отделении «Бутырки»

Читайте также

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

1:31
Адвокат Соколова объяснил необходимость домашнего ареста
1:14
Эксклюзивные кадры выноса из дома в Ленобласти арсенала оружия, изъятого в многодетной семье
1:10
Перенесшие инфаркт или инсульт с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами
0:52
Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних «огоньках»
0:38
Астролог рассказала, с чем связано возвращение Софии Ротару и надолго ли
0:24
Шесть лайфхаков избежать простуды во время эпидемии

Сейчас читают

«Так держать!»: Сильно похудевшая Лолита восхитила поклонников
Меган Маркл уже пожалела о решении выйти замуж за принца, полагают эксперты
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]