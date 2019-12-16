«Так держать!»: Сильно похудевшая Лолита восхитила поклонников

Ощутимо похудевшая и помолодевшая Лолита Милявская в очередной раз восхитила поклонников. 56-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует в стильном красном платье с золотыми пуговицами.

Наряд певицы подчеркивает ее стройную талию и не скрывает ноги.

«Всем всего хорошего в хмурую зиму! Выбирайте все яркое и солнышко подтянется! Не обращайте внимания на то, что скажут люди!» — написала певица в своем посте.

Instagram @lolitamilyavskaya

Подписчики Лолиты Милявской устроили ей настоящие «овации» в комментариях. Многие пользователи по-настоящему рады изменениям во внешности своей любимицы.

«Шикарная женщина!»

«Какая вы красавица!»

«Просто красоточка! Вы моя любимка. Так держать!»

«Стройная такая»

«Такая молодая, такая худая, и к тому же еще женщина, которая поет… Красота и талант!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита раскрыла секрет похудения.