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«Так держать!»: Сильно похудевшая Лолита восхитила поклонников

, 23:00 | Василий Заика Фото 799

Певица выложила в сеть фото, на котором позирует в стильном красном мини-платье.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya

Ощутимо похудевшая и помолодевшая Лолита Милявская в очередной раз восхитила поклонников. 56-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует в стильном красном платье с золотыми пуговицами.

Наряд певицы подчеркивает ее стройную талию и не скрывает ноги.

«Всем всего хорошего в хмурую зиму! Выбирайте все яркое и солнышко подтянется! Не обращайте внимания на то, что скажут люди!» — написала певица в своем посте.

Instagram @lolitamilyavskaya

Подписчики Лолиты Милявской устроили ей настоящие «овации» в комментариях. Многие пользователи по-настоящему рады изменениям во внешности своей любимицы.

«Шикарная женщина!»

«Какая вы красавица!»

«Просто красоточка! Вы моя любимка. Так держать!»

«Стройная такая»

«Такая молодая, такая худая, и к тому же еще женщина, которая поет… Красота и талант!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита раскрыла секрет похудения.

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