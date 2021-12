День великомученицы Варвары: Что можно и нельзя делать 17 декабря? Сегодня, 0:03 | Василий Заика Общество 6 519 6 519

В этот день православные верующие чтят память защитницы от насильственной и внезапной смерти — Варвары Илиопольской.

Фото: Wikimedia / Лукас Кранах Старший, www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia, Simon Katzer, C. Heusler, Frank May

Православные верующие 17 декабря чтут память великомученицы Варвары Илиопольской — защитницы от насильственной и внезапной смерти. Эта святая жила в III веке в Ливане. Ее отец был язычником и представлял аристократию в Малой Азии во времена правления императора Максимиана. Варвара с детства отличалась своей красотой и ее родитель, чтобы скрыть прелести дочери от посторонних глаз, заточил девушку в башню. Находясь в неволе, юная дива следила за внешним миром и наблюдала за природными явлениями. Со временем она пришла к выводу, что бог един. В момент, когда отец надумал выдать Варвару замуж и стал выпускать ее из башни, девушка познакомилась с христианами и приняла крещение. Узнав о том, что дочь прошла таинство, ее родитель пришел в бешенство. Девушку подвергли жестоким пыткам, избивали и в конце концов обезглавили. Отец Варвары и городской глава, с чьего позволения происходили издевательства, постигла небесная кара — в них ударила молния. Традиции 17 декабря Обычно с этого дня начинались морозы. Рано темнело. Наши предки большую часть суток проводили дома. На Варвару крестьяне утром шли в церковь, где молились святой о здоровье и благополучии. Люди верили, что великомученица поможет им избежать внезапной смерти без покаяния. На Руси это считалось самым страшным наказанием. Варваре Илиопольской, как женской заступнице, молились бездетные женщины, которые мечтали забеременеть, пишет ytro.news. Помимо этого, святую просили помочь детям обрести здоровье. Как правило, в этот день уже лежало много снега. На улице становилось чуть светлее и женщины больше времени посвящали рукоделию. На Руси верили, что, начиная с Варвариного дня по земле начинает ходить старик с длинной серой бородой — Дед Мороз. Стоило ему вдохнуть поглубже, как все замерзало и покрывалось инеем. Если он топал ногой, то в лесу раздавался треск деревьев. А когда слово молвил — шел снег. Наши предки в этот день старались не ходить никуда из дома. Люди боялись заблудиться и замерзнуть. Что нельзя делать 17 декабря На Варвару категорически не стоит ни с кем ругаться и сквернословить

Начиная с этого дня, вводился запрет на разного рода женскую работу — ткачество, прядение и другие Что можно делать 17 декабря В День великомученицы Варвары разрешается мыть посуду, готовить и делать уборку Приметы на 17 декабря Если в этот день будет пасмурно – значит, скоро начнется сильный снегопад;

Мороз в этот день сулит долгие холода;

Если ночью звезды тускло светят – значит, скоро будет оттепель. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на Руси старались не кричать, петь и даже писать 16 декабря.