«Я стал жертвой»: велогонщик Закарин задумался о смене гражданства из-за санкций WADA

Российский велогонщик Ильнур Закарин может сменить гражданство из-за отстранения России от всех крупных международных соревнований решением Всемирного антидопингового агентства (WADA). Комментарий спортсмена приводит портал Cycling News.

«В прошлый раз я пропустил Олимпийские игры из-за политических игр. Мы никогда не должны смешивать политические игры и Олимпиаду. Я стал жертвой этого», — сказал Закарин.

Велогонщик добавил, что раздумывает о получении гражданства Кипра, где живет больше шести лет, чтобы принять участие в Олимпиаде в Токио. При этом спортсмен не исключил, что выступит под нейтральным флагом.

«У меня действительно была такая идея (о смене гражданства — Прим. ред.). Это возможно, но уверенности нет. Нужно будет еще подумать. <…> Я готов соревноваться под любым флагом. Если Россию не допустят, и я смогу выступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно для меня», — отметил Закарин.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее WADA отстранило Россию от крупнейших международных соревнований и запретило их проводить на своей территории. Срок наказания — четыре года. После этого российские боксеры отказались ехать без национального флага на Олимпиаду в Токио.