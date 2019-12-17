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Новогодние чудеса: Киркоров, Басков и Шуфутинский превратились в героев восточных сказок

, 21:55 | Мия Субботина Видео 64

Зрители в новогоднюю ночь увидят экранизацию сказки-мюзикла «Тысяча и одна ночь, или Территория любви».

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @kudaibergenov.dimash, @denisklyaver

Звезды отечественной эстрады перевоплотились в героев восточных сказок, сообщает Teleprogramma.pro. К примеру, Филипп Киркоров в сказке-мюзикле «Тысяча и одна ночь, или Территория любви» предстанет в образе султана. По словам артиста, вживаться в роль ему почти не пришлось, поскольку сам он восточный человек генетически и исторически.

«В образе Султана я ощущаю себя в своей тарелке (смеется). В душе-то я — Султан! Скажем так, народ присвоил мне титул короля поп-музыки, но, вообще, я Султан», — рассказал он.

Его коллега Николай Басков исполнит роль джинна, а певица Жасмин — роль принцессы Жасмин. Ее партнером стал Денис Клявер.

«С Денисом мы настолько сроднились за время записи нашего дуэта „Любовь-отрава“ и съемок клипа на него, что между нами в кадре нет уже никакого стеснения: надо играть любовь — играем, надо поссориться в кадре — нет проблем!» — поделилась певица.

А известному шансонье Михаилу Шуфутинскому досталась роль Синдбада Морехода. Вместе с певицей Машей Вебер он исполнит ремейк песни «All around the world». Еще зрители увидят Диму Билана, Игоря Крутого, Валерию, Лолиту, Димаша Кудайбергена, Тамару Гвердцители, Кристину Орбакайте, группу «Фабрика», Юлию Михальчик, группу «Иванушки International» и других знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Климова в образе восточной красавицы снялась с Киркоровым в сказке.

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