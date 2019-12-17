Мнение психолога: будет ли счастлива в браке с молодым мужчиной Ангелина Вовк

Известная советская и российская телеведущая Ангелина Вовк в интервью 5-tv.ru отказалась комментировать информацию о том, что собирается выйти замуж.

«В прессе напишут все, что угодно. Не всякому слову прессы можно верить. Так что у меня никаких комментариев на этот счет нет. Все в интернете», — заявила Вовк.

Как ранее писал 5-tv.ru, о предстоящей в будущем году свадьбе 77-летней Ангелины Вовк и историка музыки Михаила Куницына, который моложе ее на 25 с лишним лет, сообщил сайт KP.RU со ссылкой на источники в окружении пары. Сама Вовк, сказала изданию, что Михаил действительно сделал ей предложение, но насчет свадьбы она еще думает.

Насколько удачным и комфортным может быть такой брак, 5-tv.ru решил спросить у психолога. По мнению Юлии Макаровой, возраст в браке не играет никакой роли и комфортными или некомфортными могут быть любые отношения.

«Другой вопрос, что каждый из участников получает. Обычно такие пары складываются следующим образом: это контролирующая, опекающая женщина, способная принимать решения, способная занимать лидерскую позицию, способная мыслить рационально, аналитически и принимать здравомыслящие решения, и такой, более инфантильный мужчина. Чаще всего это могут быть люди каких-то творческих профессий, увлеченные натуры, не склонные как раз планировать далеко веред, живущие сегодняшним днем», — рассказала психолог.

В случае же, когда мужчина намного старше, налицо классический случай поиска женщиной отцовской защиты и ощущения безопасности и стабильности.

«Комфортны могут быть любые отношения, и долгосрочны могут быть любые отношения. Другой вопрос, насколько люди в целом вообще осознанны, насколько они умеют строить отношения, насколько они умеют решать конфликты. Вот эти вещи влияю на комфорт в браке, а не возраст», — считает Юлия Макарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Татьяна Буланова, отметившая в этом году 50-летний юбилей, собирается замуж в третий раз.