  1. Пятый канал
  4. В России заработало приложение для жалоб на плохие дороги

В России заработало приложение для жалоб на плохие дороги

, 16:23 Эфирная новость 19

Минкомсвязь запустила приложение для оценки ремонта и жалоб на плохие дороги. Оно называется «Госуслуги. Дороги».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин, 5-tv.ru

На плохие дороги теперь можно пожаловаться, не выходя из машины. В Минкомсвязи разработали специальное мобильное приложение для водителей.

В программу под названием «Госуслуги. Дороги» внесены участки, подлежащие ремонту и реконструкции в рамках национального проекта. С помощью приложения можно выставить оценки дорожникам по пятибалльной шкале, загружать фотографии, высказать возмущение или поблагодарить за хорошую работу. Программу скачали уже больше пяти тысяч раз. В 2020 году она будет интегрирована с порталом Госуслуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что две машины провалились под асфальт после прорыва теплосети в Петербурге.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.58
0.05 69.69
0.01
В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг

Последние новости

16:44
«Я готова принять»: Сестра жены Андрея Бовта о намерении забрать их детей
16:39
Швейцарский суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой»
16:35
Госдума в третьем чтении приняла закон об электронной очереди в детские сады
16:23
В России заработало приложение для жалоб на плохие дороги
16:18
Видео: Бывшая жена Бориса Грачевского сделала пластическую операцию
15:52
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу

Сейчас читают

«Как похожа!»: Сестра Жанны Фриске спела хит покойной сестры
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]