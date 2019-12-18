В России заработало приложение для жалоб на плохие дороги

На плохие дороги теперь можно пожаловаться, не выходя из машины. В Минкомсвязи разработали специальное мобильное приложение для водителей.

В программу под названием «Госуслуги. Дороги» внесены участки, подлежащие ремонту и реконструкции в рамках национального проекта. С помощью приложения можно выставить оценки дорожникам по пятибалльной шкале, загружать фотографии, высказать возмущение или поблагодарить за хорошую работу. Программу скачали уже больше пяти тысяч раз. В 2020 году она будет интегрирована с порталом Госуслуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что две машины провалились под асфальт после прорыва теплосети в Петербурге.