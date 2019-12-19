Фронтмен Imagine Dragons временно покидает группу ради семьи

Американский певец и лидер инди-рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил о временном уходе из музыкального коллектива, чтобы посвятить себя отцовству. Артист не уточнил дату возвращения на сцену. Об этом он сообщил лично CNN.

Популярная рок-группа была на гастролях почти десять лет. По словам артиста, всем в коллективе необходимо насладиться отдыхом и вновь почувствовать себя отцами.

«Мы все время были в дороге на протяжении целого десятилетия. Поэтому все участники коллектива хотят снова почувствовать, как это — быть отцом, другом, сыном, понимаете?» — пояснил музыкант изданию.

Рейнольдс оставил группу на неопределенное время ради своих детей — семилетней дочери Эрроу, двухлетних близняшек Джии и Коко и новорожденного сына Валентина.

Группа Imagine Dragons появилась в 2008 году. За это время коллектив успел выпустить четыре студийных альбома. Последнюю пластинку под названием «Origins» музыканты выпустили в 2018 году. Группа Imagine Dragons известны по таким хитам, как Radioactive, Demons, Believer и Natural.

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