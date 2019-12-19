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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Святослава Вороны

, 6:31 Эфирная новость 59

У пятилетнего мальчика врожденный ложный сустав правой голени. Чтобы спасти ногу ребенка, необходимо более трех миллионов рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 305

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 8776 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Хрупкие люди» мы собираем деньги для пятилетнего Святослава из Севастополя. Мальчик может остаться без ноги — врачи поставили ему страшный диагноз: «врожденный ложный сустав правой голени». В два года Святослав сломал ногу и с тех пор без помощи костылей передвигаться не может.

Сохранить ногу можно, но лечение стоит более трех миллионов рублей. Таких денег у родителей мальчика нет. Давайте вместе поможем Святославу. Иван Уваров продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Кате Мальчиковой.

Тема:
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