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  4. Видео: Десятки деревьев и дорожных знаков повалило ураганным ветром в Петербурге

Видео: Десятки деревьев и дорожных знаков повалило ураганным ветром в Петербурге

, 10:11 Эфирная новость 244

Ночью порывы ветра в Северной столице достигали 28 метров в секунду. Из-за угрозы наводнения было принято решение закрыть створки дамбы.

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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Руссак, 5-tv.ru

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Погода 4131

На Петербург и Ленобласть несколько часов назад обрушился сильнейший шторм. Ветер срывал крыши с домов, валил дорожные столбы и деревья. В экстренные службы поступили сотни звонков от жителей города: аварийные бригады не успевают чинить оборванные линии электропередачи. Есть пострадавшие. О том, как Северная столица держала удар бури в репортаже расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Александр Иванов.

Тем временем синоптики отмечают, что в среду, 18 декабря, был побит температурный рекорд за всю историю наблюдений с 1881 года. Воздух в этот день прогрелся до отметки в 7,6 градуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по прогнозам синоптиков, циклон продержится в Петербурге и Ленинградской области как минимум, до полудня.

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