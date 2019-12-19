Видео: Десятки деревьев и дорожных знаков повалило ураганным ветром в Петербурге

На Петербург и Ленобласть несколько часов назад обрушился сильнейший шторм. Ветер срывал крыши с домов, валил дорожные столбы и деревья. В экстренные службы поступили сотни звонков от жителей города: аварийные бригады не успевают чинить оборванные линии электропередачи. Есть пострадавшие. О том, как Северная столица держала удар бури в репортаже расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Александр Иванов.

Тем временем синоптики отмечают, что в среду, 18 декабря, был побит температурный рекорд за всю историю наблюдений с 1881 года. Воздух в этот день прогрелся до отметки в 7,6 градуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по прогнозам синоптиков, циклон продержится в Петербурге и Ленинградской области как минимум, до полудня.