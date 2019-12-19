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Оборванные провода, разбросанные фуры: сильнейший шторм накрыл Петербург

, 6:15 Эфирная новость 37

Порывы ветра достигают 28-ми метров в секунду. Створки дамбы закрыты. При этом в Сестрорецке произошло наводнение.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Погода 4129

На Петербург и Ленобласть обрушился сильнейший шторм. Порывы ветра достигают 28-ми метров в секунду. Массивные кровли петербургских зданий сдувает как листы бумаги, а тяжелые фуры во дворах разбрасывает, как игрушечные машинки.

В десятках дворов оборваны линии электропередачи. Аварийные бригады в авральном режиме чинят оборванные провода. В том числе и на железной дороге. Из-за ураганного ветра «Ласточка», следовавшая из Пскова в Петербург, застряла на полпути: сломались токоприемники. Пассажирам пришлось ждать резервный локомотив.

Движение по фарватеру сейчас остановлено. Из-за угрозы наводнения пришлось закрыть створки дамбы — уровень воды из-за ветра и дождей поднялся выше двух метров. Вот так сейчас выглядит Сестрорецк — центр Курортного района — улицы затоплены, и вода все пребывает.

Хватит ли спасателям времени ликвидировать последствия стихии до утра, пока не ясно. Тем более что ветер в городе не стихает. По прогнозам синоптиков, циклон продержится в Петербурге и Ленинградской области как минимум, до полудня.

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