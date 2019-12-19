В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа из РФ

Возможные экономические потери Украины в случае прекращения транзита российского газа составят порядка 2% ВВП страны или 2,5 миллиарда долларов в год. Такими данными поделился депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергей Левочкин.

«Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов», — заявил народный избранник в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению Сергея Левочкина, возможное непродление транзитного контракта на поставку российского топлива через Украину в Евросоюз является «абсолютным экономическим нонсенсом». Депутат надеется, что украинский президент Владимир Зеленский проявит политическую волю в решении вопроса с договором по транзиту газа. Об этом пишет РИА Новости.

Договор на поставку российского топлива через Украину в Европу истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта на транзит газа до 1 января.