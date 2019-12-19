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  4. «Так мило!»: Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядили елку

«Так мило!»: Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядили елку

, 10:45 | Василий Заика Видео 54

Телеведущая выложила в сеть ролик, на кадрах которого ее семья занята предновогодними хлопотами.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram опубликовала ролик, на котором показала подписчикам, как вместе с семьей наряжает елку к Новому году.

На видео знаменитость, ее супруг — хоккеист Игорь Макаров и их годовалая дочь Маша украшают зеленое деревце. Родители показывают малышке как развешивать на ветвях игрушки.

«Скоро Новый Год! А вы уже нарядили елку?» — спросила подписчиков Лера Кудрявцева.

Большинство пользователей ответили знаменитости утвердительно и, помимо прочего, буквально засыпали ее дочь многочисленными комплиментами. По словам юзеров, у Леры Кудрявцевой подрастает очень милая помощница.

«Нарядили, Лера! У вас красивая елочка, а особенно, доченька»

«Как хорошо! Счастья и уюта в вашем доме!»

«Дочка умничка и красавица! С наступающим Новым годом!» — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева встала на защиту хоккеиста, обвиненного в похищении своих детей.

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