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  4. «Шутка ради пиара!»: подруга Ангелины Вовк о новости про свадьбу

«Шутка ради пиара!»: подруга Ангелины Вовк о новости про свадьбу

, 13:19 | Ниса Мурзанаева Видео 69

Недавно 77-летняя телеведущая заявила — ей сделал предложение мужчина на 25 лет моложе ее.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин

Вся страна обсуждает невероятную новость — 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк скоро может сыграть свадьбу. Знаменитость рассказала, что ей сделал предложение мужчина на 25 лет моложе ее. По данным КР.RU, избранником артистки стал музыкальный критик Михаил Куницын.

Нашумевшее событие прокомментировала подруга Ангелины Вовк — диктор Анна Шатилова. По ее словам, новость о предстоящем торжестве была растиражирована исключительно в РR-целях.

«Ну что тут обсуждать? Это шутка. Люди хотят так о себе заявить, но это только шутка ради пиара. Лина и Миша просто дружат, мы все в нашей телевизионной компании дружим. Но никакой свадьбы, что вы!» — уверенно заявила приятельница Вовк.

Анна Шатилова также сообщила, что «влюбленные» даже не живут вместе. Михаил Куницын проживает с родителями. По мнению приятельницы, телеведущая не станет связывать себя узами брака, потому что слишком занята на работе.

«Лина не собирается замуж, что вы. Ни в коем случае. Она занята: фестивали, встречи. Ну вот они придумали пустить такую шутку. Кто-то купился», — высказалась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог выяснил, будет ли счастлива в браке с молодым мужчиной Ангелина Вовк.

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