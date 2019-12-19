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Родителей пять лет не забирающих дочь из частной клиники могут ограничить в правах

, 13:42 | Василий Заика 35

Соответствующий иск органов опеки принят к производству Пресненским судом.

Фото: www.globallookpress.com © Ron Nickel / Design Pics

Родителей на протяжении пяти лет не забирающих дочь из частной клиники в Москве могут ограничить в правах. Соответствующий иск органов опеки принят к производству Пресненским судом столицы 19 декабря, сообщает ТАСС.

«Пресненский районный суд принял к производству исковое заявление отдела социальной защиты района Арбат ЦАО города Москвы об ограничении родительских прав Зинкина Юрия и Максимовой Татьяны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки дела к рассмотрению назначена досудебная беседа.

Девочка, появившаяся на свет в 2014 году в клинике «Мать и дитя», вскоре после выписки была возращена матерью обратно в отделение патологии. Все эти годы малышка не покидала пределов медицинского учреждения. Медики сообщили, что в настоящий момент для здоровья ребенка угрозы нет.

Несмотря на это, состоятельные родители продолжают оплачивать содержание дочери в клинике и считают, что она серьезно больна. По данным сайта KP.RU, ребенку уже подготовили место на кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК начал проверку после призывов убить девочку с родимым пятном.

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