СК требует заочно арестовать банкира Германа Горбунцова по делу о мошенничестве

Следственный комитет РФ требует заочно арестовать российского банкира Германа Горбунцова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Соответствующее ходатайство ведомства поступило в Басманный суд Москвы.

Отмечается, что подозреваемый был объявлен в международный розыск.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Горбунцова, объявленного в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «черному банкиру» Герману Горбунцову удается ускользнуть от наказания. Он объявлен в розыск сразу в нескольких странах, но каждый раз «король преступного нала» виртуозно уходит от правоохранителей. Он выбрал себе отличную роль — серийного свидетеля. Как только под его ногами начинает гореть земля, Горбунцов тут же идет на сделку со следствием.