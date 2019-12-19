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  4. Столкновение трех иномарок на Невском проспекте попало на видео

Столкновение трех иномарок на Невском проспекте попало на видео

, 23:27 | Валентин Черников 54

Прохожие на тротуаре чудом остались живы после выезда туда автомобиля.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Видео столкновения иномарок на Невском проспекте в Петербурге оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На записи с уличной камеры наружного наблюдения видно, что в ДТП возле Екатерининского сквера участвовали три автомобиля.

Как сообщалось ранее, напротив театра комедии имени Акимова «встретились» Черный Volkswagen и белый Lexus. Последний догнал Volkswagen и ударил его сзади. В результате черная машина врезалась в ехавший впереди внедорожник. Lexus при этом вылетел на тротуар, где в тот момент находились прохожие.

Скорость машин к моменту выезда на пешеходную зону после удара оказалась не слишком высокой. Нескольких секунд хватило, чтобы люди вокруг разбежались. Благодаря этому никто из пешеходов не пострадал. В обстоятельствах произошедшего в настоящее время разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru писал, что иномарка после аварии выехала на тротуар на Невском проспекте возле дома 88.

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