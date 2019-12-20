  1. Пятый канал
  4. Разрушительный циклон с Северо-Запада устремился вглубь России

Разрушительный циклон с Северо-Запада устремился вглубь России

, 5:49 Эфирная новость 62

Штормовое предупреждение объявлено в Ярославской, Костромской областях и в Твери.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4135

Разрушительный циклон с Северо-Запада устремился вглубь России. Сразу в нескольких центральных регионах объявлено штормовое предупреждение.

Порывы ветра до 25 м/с ожидаются в Ярославской, Костромской областях. В списке также Москва и Подмосковье — водителей и пешеходов просят быть внимательнее. В Тверской области — уже 17 тысяч жителей остались без света из-за непогоды.

В Иванове порывы ветра сдули и покорежили остановку общественного транспорта. В самом городе, а также в области под натиском ветра рухнуло несколько новогодних елей.

Похожая ситуация в Вологде — там ураган свалил дерево, которое днем ранее вошло в топ 50 самых высоких городских елок в России.

Сутки назад мощный удар природы пережил Петербург. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры разгула стихии.

Тема:
Погода 4135
20 дек
Как пережить морозы — ТОП-5 суперэффективных зимних лайфхаков
19 дек
Видео: Ураган испытал Петербург на прочность
19 дек
«Душка!» Прохор Шаляпин в теплой шубке «предсказал» погоду стихами Пушкина
19 дек
Видео: Десятки деревьев и дорожных знаков повалило ураганным ветром в Петербурге
19 дек
Кардиолог объяснила опасность аномально теплой зимы для здоровья россиян
19 дек
Оборванные провода, разбросанные фуры: сильнейший шторм накрыл Петербург
19 дек
Ночь простоять! Ветер в Петербурге усиливается с каждой минутой
18 дек
В Петербурге из-за угрозы особо опасного наводнения закрыли дамбу
18 дек
Ураганный ветер и туман накрыли десятки регионов России
18 дек
Саввин день: что лучше всего непременно сделать 18 декабря

Читайте также

+2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

6:44
Россия обжалует в суде Лозанны лишение права на участие в мировых турнирах
6:32
Что сулит «зеркальный» 2020 год — прогнозы нумерологов
6:20
Королева Великобритании твердо заявила о выходе Великобритании из ЕС 31 января
6:04
Три поколения: Стеша Маликова поделилась трогательным семейным снимком
5:49
Разрушительный циклон с Северо-Запада устремился вглубь России
5:35
«Ноги лучше, чем у некоторых в 20»: Рудковская в длинном платье потрясла фанатов

Сейчас читают

Видео: силовики проводят обыск в квартире стрелявшего у ФСБ на Лубянке
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]