Разрушительный циклон с Северо-Запада устремился вглубь России. Сразу в нескольких центральных регионах объявлено штормовое предупреждение.

Порывы ветра до 25 м/с ожидаются в Ярославской, Костромской областях. В списке также Москва и Подмосковье — водителей и пешеходов просят быть внимательнее. В Тверской области — уже 17 тысяч жителей остались без света из-за непогоды.

В Иванове порывы ветра сдули и покорежили остановку общественного транспорта. В самом городе, а также в области под натиском ветра рухнуло несколько новогодних елей.

Похожая ситуация в Вологде — там ураган свалил дерево, которое днем ранее вошло в топ 50 самых высоких городских елок в России.

Сутки назад мощный удар природы пережил Петербург. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры разгула стихии.