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Видео: Ураган испытал Петербург на прочность

, 18:23 Эфирная новость 35

Мощный циклон идет на восток, оставляя после себя перевернутые фуры, сорванные крыши и десятки поваленных деревьев.

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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Руссак, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4133

В Петербурге не снято штормовое предупреждение. Жителей призывают к осторожности. Всю минувшую ночь Северную столицу на прочность испытывал ураган. Ветер до 28 метров в секунду срывал крыши с домов, валил деревья, рекламные щиты и даже переворачивал фуры. Сейчас мощный циклон идет на восток.

Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Шувалов собрал информацию о последствиях стихии. Подробности в репортаже.

Циклон разрушительной силы этой ночью накрыл Санкт-Петербург. Он пришел с запада, со стороны Финского залива и распространялся дальше на восток. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Вырванные с корнем деревья, поваленные фуры, сорванные крыши. Для города это стало настоящей проверкой на прочность. Сотрудники МЧС 77 раз выезжали на ликвидацию последствий.

Шторм повалил более 80 деревьев, часть Невского района осталась без света. Повреждено множество автомобилей. А вот что творилось в Ленинградской области.

Самый сильный ветер был на дамбе. Из-за угрозы наводнения пришлось закрывать створки. Уровень воды поднялся выше двух метров.

«Ветер был очень сильный, с порывами до 30 метров в секунду. Шторм был очень серьезный», — рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации КЗС Игорь Полищук.

Створки открыли только к 9 утра, когда угроза, что Петербург затопит, миновала.

Сразу несколько аварий произошло на электросетях. Только по предварительным оценкам зафиксировано 25 отключений электроэнергии. Луга, Сланцы, Кингисепп, Сосновый бор, Павлово, Отрадное — многие населенные пункты в Ленинградской области на время остались без света.

«Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Сиверском, где из-за массового падения крупных деревьев были оборваны провода. Всю ночь и до сих пор на месте работают четыре оперативно-выездные бригады ЛОЭСК», — сообщила начальник пресс-сектора ЛОЭСК Любовь Румянцева.

Из-за ураганного ветра «Ласточка», следовавшая из Пскова в Петербург, застряла на полпути: сломались токоприемники. Пассажирам пришлось ждать вспомогательный локомотив.

Сколько человек получили травмы из-за урагана — еще уточняется. Известно, как минимум, об одном пострадавшем — в Гатчине на мужчину рухнуло дерево.

Сейчас циклон уже сместился за Вологду и продолжает двигаться дальше на восток. Но ущерб от этого редкого для Петербурга природного явления еще только предстоит посчитать.

Тема:
Погода 4133
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