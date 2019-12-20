Неожиданная поддержка: конгрессмен-демократ решил перейти на сторону Трампа

Но вот неожиданная поддержка пришла к Трампу из стана противников. Конгрессмен-демократ Джефф Ван Дрю — он среди немногих голосовал против импичмента — объявил о переходе в Республиканскую партию.

Американский президент уже встретился с новым союзником и отметил: подобное происходит впервые за десять лет.

«У нас очень важное сообщение. Джефф Ван Дрю, которого все уважают, присоединится к Республиканской партии!» — радостно воскликнул Трамп.

«Я предназначен для этой работы. Так на самом деле было всегда», — ответил Ван Дрю.

«Это фантастика! Спасибо большое!» — поблагодарил президент.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что хотел бы немедленного рассмотрения дела об импичменте в сенате. Пост об этом глава Белого дома разместил в Twitter. Но в палате представителей не торопятся передавать дело. По словам спикера сената Митча Мак-КОннела, это свидетельствует о слабой позиции демократов. Кроме того, провести слушания и проголосовать до Нового года члены верхней палаты американского парламента просто не успеют — сегодня они уходят на каникулы и на работу выдут только 6 января.