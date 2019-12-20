Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Святослава Вороны

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал пятилетний Святослав из Севастополя. Мальчик может остаться без ноги — врачи поставили ему страшный диагноз: «врожденный ложный сустав правой голени». Восстановить работу опорно-двигательного аппарата можно, но лечение стоит больше трех миллионов рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Хрупкие люди» 5 миллионов 809 тысяч 311 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на лечение Кати Мальчиковой. У двухлетней девочки из Владимирской области страшный диагноз — опухоль головного мозга.