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Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Святослава Вороны

, 10:31 Эфирная новость 30

У пятилетнего мальчика врожденный ложный сустав правой голени. Чтобы спасти ногу ребенка, необходимо более трех миллионов рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 306

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал пятилетний Святослав из Севастополя. Мальчик может остаться без ноги — врачи поставили ему страшный диагноз: «врожденный ложный сустав правой голени». Восстановить работу опорно-двигательного аппарата можно, но лечение стоит больше трех миллионов рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Хрупкие люди» 5 миллионов 809 тысяч 311 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на лечение Кати Мальчиковой. У двухлетней девочки из Владимирской области страшный диагноз — опухоль головного мозга.

Тема:
День Добрых Дел 306
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