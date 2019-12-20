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«Отсутствует культура расставания»: первая жена мужа певицы Нюши о разводе

, 19:03 | Анастасия Игонина 115

Игорь и Алена Сивовы расстались в 2016 году после 15 лет брака.

Фото: Instagram @alenasivova

Первая супруга Игоря Сивова — мужа певицы Нюши — откровенно рассказала о том, как пережила расставание с бизнесменом. В браке Игорь и Алена прожили 15 лет и успели завести двоих детей.

Женщина признается: год, в который они разошлись с Сивовым, был для нее непростым. Дело в том, что помимо окончания отношений с Игорем, Алена пережила смерть собственной матери.

«В тот момент я позволила себе быть слабой и тотально прожила боль от потери родного человека. Это и дало мне новые силы», — откровенничает она.

Несмотря на то, что развод после стольких лет брака многие могут оценить как некий крах в личной жизни, Сивова их мнение не разделяет. По ее мнению, «крах» — это слишком трагичное обозначение для расставания двух людей.

«К сожалению, так повелось, что у нас отсутствует культура расставания. Это не заложено в нас исторически», — комментирует бизнесвумен.

Решение своего экс-возлюбленного жениться на певице Нюше Алена восприняла достаточно спокойно. По ее словам, когда стало известно о свадьбе, она была всецело занята подготовкой к открытию собственной танцевальной студии — размышлять и испытывать что-то «особенно негативное» было некогда, передает StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Нюша ответила на вопрос о новой беременности.

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