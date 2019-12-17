«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Анастасия Волочкова всерьез напугала поклонников нездоровым видом. Балерина дала интервью телеканалу «Москва 24».

Во время беседы артистка рассказала о своих концертах, на которые она регулярно приглашает часть зрителей бесплатно. Анастасия пожаловалась на то, что никто из недовольных ею не понимает, в какие суммы на самом деле обходятся ей такие выступления. При этом Волочкова отметила, что буквально накануне встречи с прессой она едва не погибла во время исполнения номера.

«Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке, которая куплена за мои собственные деньги. Потому что просто условия зала не позволяли поднять ее на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально была страшная. Я могла погибнуть», — разоткровенничалась балерина.

Однако пользователей YouTube, где появилась запись интервью, пришли в ужас не от жутковатой истории сценического происшествия. Юзеры с тревогой обратили внимание на мимику и поведение Волочковой. Посмотревшие видео убеждены, что артистка была слишком бледной и вялой. Объяснение этого, по мнению аудитории, было очевидно.

«Как всегда бухая.»

«Блин, она пьяная.»

«Она пьяная что ли?» — рассуждают зрители.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неудачное фото Волочковой с непропорциональными ногами смутило фанатов.