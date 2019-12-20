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  4. Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

, 13:39 Эфирная новость 10

Как сказал президент, они защищают нашу страну от внутренних и внешних угроз, оберегают ее суверенитет и отстаивают национальные интересы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © President of Russia, 5-tv.ru

На Лубянке — на месте гибели сотрудника ФСБ — появился народный мемориал. С самого утра москвичи несут к нему цветы, зажигают свечи, останавливаются и говорят слова благодарности. Трагедия произошла накануне Дня работников органов безопасности, бойцы невидимого фронта отмечают его сегодня.

Сильные, смелые, волевые люди, которые, рискуя жизнью, обеспечивают нашу безопасность. Как сказал президент, защищают нашу страну от внутренних и внешних угроз, оберегают ее суверенитет и отстаивают национальные интересы.

«Сегодня четкая, оперативная и слаженная работа специальных служб позволила добиться ощутимых успехов в обеспечении безопасности России. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость. Отмечу, что все последние годы растет количество предотвращенных преступлений террористической направленности. С начала года 54 таких преступления были пресечены, том числе 33 теракта», — сказал Владимир Путин.

Эффективность наших спецслужб признают на Западе. В черногорском издании сегодня вышла большая статья о профессионализме наших чекистов. Только в этом году им удалось разоблачить 78 ячеек международных террористов. В многоконфессиональной России не допущено ни одного теракта. При этом, российские спецслужбы не так уж и многочисленны. В США вдвое больше сотрудников, а военный бюджет, из которого они финансируются, превышает российский в 10 раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему для России так важен День чекиста.

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