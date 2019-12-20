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«Света — мой пинок в мягкое место»: Лолита призналась, чему учится у Лободы

, 23:45 | Мия Субботина 265

По словам Милявской, молодая звезда для нее наставник.

Фото: Instagram @lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская рассказала о своем отношении к коллеге Светлане Лободе в YouTube-шоу «#безфильтров». Она призналась, что уважает Лободу и молодая звезда для нее наставник, несмотря на то, что разница в возрасте у артисток около 20 лет.

«Мне нравится ее любовь к себе, я во многом у нее учусь. Поскольку мы дружим, я ей всегда говорю: „Света, ты для меня такой пинок в мягкое место“. У нее очень правильное поведение, она — центр своей вселенной. Ни у Аллы Борисовны такого не было, ни у меня», — призналась Милявская.

Instagram @lobodaofficial

Также Лолита подчеркнула, что у Лободы есть невероятная самодостаточность в характере, которой не хватает взрослым исполнительницам. По словам Милявской, в свое время Примадонна призывала певицу развивать именно это качество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сильно похудевшая Лолита восхитила поклонников.

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