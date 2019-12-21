Подрядчик «Северного потока-2» из-за угроз США приостанавливает строительство

Шведская компания Allseas заявила о приостановке работ по укладке газопровода «Северный поток-2».

«В ожидании принятия Закона о государственном оборонном разрешении (NDAA) Allseas приостановила свою деятельность по прокладке трубопровода Nord Stream 2», — говорится в заявлении трубоукладчика.

В компании подчеркнули, что ожидают полного разъяснения от соответствующего органа США.

Шведская компания Allseas выполняет работы почти по всей части укладки ветки газопровода.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сенат США принял оборонный бюджет, куда заложены средства на противодействие России и санкции против нашего трубопровода. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в Белом доме заявляет что в Штатах давно уже поняли бесполезность своих действий.