Видео последствий огненного ДТП под Выборгом, в котором два человека погибли

Два человека погибли и один пострадал в страшной аварии под Выборгом в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП с участием семи транспортных средств произошло около 5:30 часов утра 21 декабря на 143 километре трассы «Скандинавия» в районе станции Таммисуо.

«По предварительной информации, водитель мужчина 1983 года рождения, управляя грузовым транспортным средством DAF с полуприцепом, совершил наезд на шесть легковых автомобилей, которые остановились на запрещающий сигнал светофора перед зоной проведения дорожных работ. В результате ДТП произошло возгорание четырех транспортных средств: Renault, Nissan, Hyundai и DAF. В результате ДТП водители Renault и Nissan погибли на месте аварии, четыре участника дорожного движения в состоянии различной степени тяжести госпитализированы», — рассказала 5-tv.ru начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Суслова Татьяна.

По словам очевидцев, после сильного удара многотонного большегруза легковушки оказались буквально смяты и моментально вспыхнули. Впоследствии пламя перекинулось и на тягач.

В результате ДТП два водителя легковых авто погибли на месте происшествия и еще один пострадал. Огонь был потушен подоспевшими пожарными спустя 20 минут. Автомобили выгорели полностью.

В настоящий момент движение на данном участке федеральной трассы «Скандинавия» перекрыто. Объезд осуществляется через автодорогу Выборг — Смирново и Выборг — Светогорск. Ведутся работы по ликвидации последствий ЧП. Выясняются все обстоятельства дорожного происшествия. Объезд организован по автодорогам Выборг-Святогорск и Выборг-Смирново.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Оренбургской области.