«Душная»: Сашу Черно осудили за курение во время беременности

Звезда «Дома-2» Саша Черно продолжает курить во время беременности. Несколько недель назад вместе с мужем Иосифом Оганесяном она рассказала публике, что находится в положении — однако от вредных привычек Александра отказываться не спешит.

В одном из Instagram-аккаунтов, посвященных Черно, появился фрагмент разговора Саши с мужем. В кадре девушка ругается на возлюбленного, который недоволен ее отношением к будущему ребенку.

В руках у Саши при этом можно заметить пачку, из которой она достает сигарету. По заверению Черно, она скрупулезно обсуждает все свои действия с лечащим врачом, и курить на данный момент гинеколог ей не запретил.

«Я сама за всем этим слежу, не надо выставлять меня идиоткой! Я, наверное, знаю меру, я же общаюсь с врачом своим!» — цитирует реплики Саши StarHit.

Пользователи, просмотревшие запись, жестко раскритиковали Черно и за безответственное отношение к своей беременности, и за тон, в котором она ведет диалог.

«У нее врач от бога, раз разрешил ей курить беременной»

«Вот вся ее ответственность к детям!»

«Какая же она душная, ну. Только орать умеет», — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты пришли в замешательство из-за фото Саши Черно в нижнем белье.