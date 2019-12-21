  1. Пятый канал
  4. «Душная»: Сашу Черно осудили за курение во время беременности

«Душная»: Сашу Черно осудили за курение во время беременности

, 11:54 | Анастасия Игонина 1 273

Знаменитая «пышка» из «Дома-2» не так давно объявила о своем положении, но прощаться с сигаретами девушка и не думает.

Фото: Instagram @sasha_cherno93_official

Звезда «Дома-2» Саша Черно продолжает курить во время беременности. Несколько недель назад вместе с мужем Иосифом Оганесяном она рассказала публике, что находится в положении — однако от вредных привычек Александра отказываться не спешит.

В одном из Instagram-аккаунтов, посвященных Черно, появился фрагмент разговора Саши с мужем. В кадре девушка ругается на возлюбленного, который недоволен ее отношением к будущему ребенку.

В руках у Саши при этом можно заметить пачку, из которой она достает сигарету. По заверению Черно, она скрупулезно обсуждает все свои действия с лечащим врачом, и курить на данный момент гинеколог ей не запретил.

«Я сама за всем этим слежу, не надо выставлять меня идиоткой! Я, наверное, знаю меру, я же общаюсь с врачом своим!» — цитирует реплики Саши StarHit.

Пользователи, просмотревшие запись, жестко раскритиковали Черно и за безответственное отношение к своей беременности, и за тон, в котором она ведет диалог.

«У нее врач от бога, раз разрешил ей курить беременной»

«Вот вся ее ответственность к детям!»

«Какая же она душная, ну. Только орать умеет», — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты пришли в замешательство из-за фото Саши Черно в нижнем белье.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться

Последние новости

13:16
Оператор «Северного потока — 2» подтвердил приостановку строительства газопровода
13:04
«Сделано с любовью!» Хилькевич показала уморительное видео, смонтированное мужем
12:47
«Страшный сон»: номер подопечной Шнурова на шоу «Голос» раскритиковали зрители
12:30
СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов
12:12
Дед Мороз навестил маленьких пациентов Детской клинической больницы Петербурга
11:54
«Душная»: Сашу Черно осудили за курение во время беременности

Сейчас читают

Гороскоп на 21 декабря: Венера рекомендует расслабиться
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]