Николай Басков поделился в Instagram фотографиями со съемок новогодней телепередачи. Певец раскрыл небольшую тайну предстоящей премьеры. Оказывается, в праздничном шоу звезды будут пародировать свадьбу Ксении Собчак. Для исполнения задумки в телеведущую перевоплотилась пародистка Елена Воробей.

«Золотой голос» России опубликовал в Instagram фото, на котором позирует в компании Елены Воробей. Артистка на снимке одета в свадебное платье и фату. В комментариях тут же отметилась популярная шансонье Любовь Успенская. Исполнительница посоветовала Баскову создать «ячейку общества» с пародисткой.

«Коля, давай женись на Воробей, будете ошуительная пара!» — высказалась певица.

Instagram @nikolaibaskov

Николай Басков никак не прокомментировал рекомендацию Любови Успенской по поводу его личной жизни. Однако на сообщение шансонье незамедлительно отреагировал хороший приятель певца — музыкант Игорь Крутой.

«Коля, не вздумай, я несу за тебя ответственность…» — написал композитор.

Фанаты поразились необычайному перевоплощению пародистки. Интересно, что в комментариях к публикации множество поклонников отметили — Елена Воробей на снимке больше напоминает не Собчак, а саму Успенскую. Подписчиков также удивил слегка жутковатый грим Воробей.

«На Собчак вообще не похожа, скорее, Успенская где-то рядом»;

«Тоже подумала, что это либо сама Успенская, либо пародия на нее»;

«Вы сдурели?! Она скорее похожа на Таноса чем на Собчак!»

«Я не узнала Воробей, вот это грим», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал — Николай Басков признался, что делал интимную стрижку и примерял женское платье.