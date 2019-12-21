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  4. Послу Украины в США среди сотрудников ООН мерещатся агенты ФСБ

Послу Украины в США среди сотрудников ООН мерещатся агенты ФСБ

, 19:36 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 63

Политолог Богдан Безпалько назвал эти обвинения стандартными и совершенно безосновательными.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Patrick Domingo

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко спустя три дня после назначения на эту должность уже начал свою работу с антироссийский заявлений. Дипломат утверждает, что Россия тайно влияет на ООН, действуя через «агентурную сеть». Об этом он заявил в интервью русофобскому изданию «Укринформ».

«В секретариате ООН работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них — это агентура ФСБ, явная или скрытая», — считает он.

«Всезнающий» Ельченко добавил, что такая практика якобы сложилась еще с советских времен, когда каждый второй советский сотрудник во Всемирной организации сотрудничал с отечественными спецслужбами.

Украинский дипломат также добавил, что у Москвы большое влияние в Совбезе ООН, и что около двух десятков государств, «голосуют в унисон с Россией против наших резолюций».

К слову, с декабря 2015 года Ельченко работал постоянным представителем Украины при ООН, и в свете нынешней киевской политики всегда голосовал против всего того, что предлагала Россия.

Политолог Богдан Безпалько назвал обвинения Ельченко «стандартными и совершенно безосновательными, потому что никаких доказательств тот не привел.

Он также отметил, что было бы довольно странно, если бы ФСБ занималась проблемами внешней политики в США.

«Ельченко забывает, что штаб-квартира ООН, расположенная на территории США, как раз подвергается мощному давлению со стороны этого государства», — подчеркнул он.

Он привел в пример, что, во-первых, «ряд людей туда просто не пускают, не предоставляя им визу, а, во-вторых, США хронически не выплачивает взносы в ООН».

«Так что в данной ситуации пусть господин Ельченко, если он такой поборник этой организации, обратит свой гнев в сторону США», — заключил эксперт.

60-летний Владимир Ельченко с 2010 по 2015 годы был послом Украины в РФ, а 18 декабря 2019 года получил назначение в Вашингтон. Ранее он замахнулся ни много ни мало на реформу Совбеза ООН и предложил вообще отменить права вето.

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