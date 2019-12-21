Фото: Автомобиль на огромной скорости влетел в жилой дом на востоке Петербурга

Автомобиль въехал в здание на востоке Петербурга. ДТП произошло на Новочеркасском проспекте около 18 часов. По предварительным данным, Hyundai Sonata двигался по улице со скоростью более 100 километров в час. В какой-то момент водитель, вероятно, не справился с управлением, в этот момент произошло столкновение с двумя авто. После этого одна из машин протаранила кафе в жилом здании. Также был поврежден еще один автомобиль — он, по словам очевидцев, остался без заднего бампера. Сейчас на месте аварии движение затруднено. Выясняются причины произошедшего. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в страшной аварии в Алтайском крае погибли пять человек.