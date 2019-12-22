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Праздник смелых: в России отметили День работников органов безопасности

, 6:24 Эфирная новость 41

Накануне праздника именно самоотверженность сотрудников силовых служб помогла избежать большого числа жертв во время стрельбы у здания ФСБ на Лубянке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer, 5-tv.ru

На следующий день после трагических событий у приемной ФСБ появился стихийный мемориал.

Это был искренний и честный порыв людей, которые понимали — погибшие офицеры защитили их от пуль преступника. Я уверен, что цветы несли люди, которые не занимались спекуляциями в интернете. Не писали гадости, не устраивали пляски на костях. Дань памяти отдавали те, кто отчетливо понимает, что только благодаря самоотверженности сотрудников силовых служб удалось избежать большого числа жертв.

Так уж случилось, что трагедия произошла накануне Дня работников органов безопасности. 20 декабря бойцы невидимого фронта отметили профессиональный праздник. Как сказал президент в поздравительной речи — это праздник сильных, смелых, волевых людей. Людей, которые защищают Россию от внутренних и внешних угроз.

«Поздравление сотрудников органов безопасности. Требования к вашей службе всегда были и остаются особыми. Это высокая компетентность и стойкость, надежность, честь и личная порядочность. Именно такие качества, постоянная готовность не жалеть ни сил, ни самой жизни ради Родины во все времена отличали лучших сотрудников органов безопасности», — подчеркнул в поздравительной речи президент.

По официальной статистике в этом году сохранилась тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности. Силовики предотвратили 50 возможных терактов, жертвами которых могли стать сотни людей. Ликвидированы 32 боевика, в том числе девять главарей группировок. Задержали почти 900 преступников, так или иначе связанных с терроризмом.

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