На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот

Уже долгое время в сети то и дело появляются слухи о том, что солистка группы A’Studio Кети Топурия беременна от своего кавалера — бизнесмена Льва Деньгова. Сплетни подогревает тот факт, что звезда перестала выходить в свет в облегающих нарядах, хотя еще недавно ее редко можно было встретить в платьях свободного кроя, которые стали неотъемлемой частью ее образа сейчас.

Домыслы о своей возможной беременности бывшая возлюбленная не спешила комментировать, однако вместо этого подготовила для интересующихся видеоопровержение. В сторис на своей странице в Instagram Топурия продемонстрировала свою стройную фигуру в коротком белом топе и шортах. На кадрах не видно округлившийся живот знаменитости. Вместо этого заметно, что артистка занимается спортом и следит за собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставило фанатов делать вывод о беременности Топурии.