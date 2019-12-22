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  4. На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот

На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот

, 1:47 | Карина Бернтгольц Видео 75

Вместо того, чтобы отвечать на вопросы поклонников в комментариях, звезда решила продемонстрировать свою фигуру в откровенном наряде.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Уже долгое время в сети то и дело появляются слухи о том, что солистка группы A’Studio Кети Топурия беременна от своего кавалера — бизнесмена Льва Деньгова. Сплетни подогревает тот факт, что звезда перестала выходить в свет в облегающих нарядах, хотя еще недавно ее редко можно было встретить в платьях свободного кроя, которые стали неотъемлемой частью ее образа сейчас.

Домыслы о своей возможной беременности бывшая возлюбленная не спешила комментировать, однако вместо этого подготовила для интересующихся видеоопровержение. В сторис на своей странице в Instagram Топурия продемонстрировала свою стройную фигуру в коротком белом топе и шортах. На кадрах не видно округлившийся живот знаменитости. Вместо этого заметно, что артистка занимается спортом и следит за собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставило фанатов делать вывод о беременности Топурии.

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