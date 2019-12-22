«Лучшая эрекция в микрорайоне»: как сделать секс в новогоднюю ночь идеальным?

В последнее время в сети все чаще звучат призывы провести новогоднюю ночь иначе, чем в предыдущие разы. Эксперты советуют россиянам вместо надоевших посиделок за тазиком оливье устроить настоящую эротическую феерию. Главный сексолог страны Александр Полеев объяснил, почему интимная связь 31 декабря влияет на половую жизнь в течение всего предстоящего года. Также врач рассказал, что можно и категорически нельзя кушать во время праздничного застолья.

«Статистика показывает, что больше всего интимных близостей в России случается именно в Новый год. Есть статистика для Москвы и Питера, что каждая четвертая женщина совершила свой первый половой акт либо 31-го, либо 1-го числа», — сообщил доктор.

По словам Александра Полеева, подобный феномен объясняется исключительно с психологической точки зрения.

«Элементы магического ожидания есть даже у самых рациональных. У молодежи: старшеклассниц, первокурсниц это вообще считается особым шиком. Это даже не традиция, а мода лет пять уже, наверное. Есть представление, что если ты сделаешь это в новогоднюю ночь, то весь год будет сексуальная активная жизнь», — сказал сексолог.

Эксперт также высказался о специальном «романтическом» меню в новогоднюю ночь. По мнению специалиста, нельзя полностью полагаться на «магические» свойства определенных продуктов, которые якобы способны сделать «секс-машину» из любого смертного.

«Это миф. Продукты, которые усиливают половые способности, они есть, но это ведь не лекарство, которое ты принял и у тебя возникла лучшая эрекция в микрорайоне. Думать, что, если вы один раз в новогоднюю ночь наедитесь петрушки и от этого станете лучшим мужчиной в административном округе — это наивно», — заявил Александр Полеев.

Однако сексолог все-таки перечислил список продуктов, способных повлиять на игривое настроение и либидо мужской половины населения страны.

«Устрицы, рыба (не красная, а белая) и красное вино. Тяжелые спиртные напитки усиливают влечения, но выработку тестостерона понижают. Поэтом влечение есть, но секс либо слабенький, либо его нет», — поведал специалист.

Также Александр Полеев дал рекомендации прекрасной половине человечества. По словам сексолога, дамам лучше не налегать на угощения во время застолья.

«Женщинам я бы посоветовал шампанское и клубнику. И больше ничего. Если собираетесь заняться сексом — вообще не надо наедаться. Может быть, немножко белой рыбы. Но уж точно не бутерброд с красной икрой, потому что он подавит все, что можно подавить», — утверждает эксперт.

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