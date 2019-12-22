Два человека жестоко убиты, один ранен в результате нападения с ножом в Англии

Два человека жестоко убиты и один ранен в результате нападения с ножом в Англии. Страшная трагедия произошла на юге страны в графстве Западный Сассекс. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, злоумышленник был знаком с жертвами. В настоящий момент нападавший задержан правоохранителями. На месте происшествия работают полицейские и несколько бригад скорой помощи.

Медики констатировали смерть двух жертв. Третий пострадавший, получивший множественные ножевые ранения в грудь и, как утверждается, потерявший много крови, был доставлен ​​в больницу.

Информации о том, что нападение с ножом имеет какое-либо отношение к террористическим актам — нет.

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