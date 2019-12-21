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«Вафельками шлеп-шлеп»: поклонники жестко раскритиковали Успенскую

, 4:44 | Анастасия Игонина Фото 31

Посмотревшие выпуск YouTube-шоу с участием певицы были шокированы результатами бьюти-процедур звезды.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Любовь Успенскую раскритиковали за чрезмерное увлечение бьюти-модификациями. Поводом для этого стало новое интервью артистки, появившееся на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

В кадре королева шансона появилась в темном платье с черно-белыми вставками по бокам. Образ дополняли массивные светлые ботинки. Однако внимание публики привлекло лицо певицы. Пользователи с ужасом рассматривали губы звезды, которые показались им слишком сильно увеличенными при помощи инъекций. Кроме того, зрителей смутила помада, которая почему-то была нанесена не до конца.

Instagram @uspenskayalubov_official

«Что с этим лицом, что с этими губами? Это ж невозможно развидеть.»

«Что у нее с губами? Почему их не докрасили помадой»

«Вафельками шлеп-шлеп», — высказались фолловеры YouTube-канала.

Кроме того, посмотревшие интервью отметили, что их неприятно удивила речь Успенской. Зрители остались недовольны косноязычными ответами Любови и неграмотно построенными фразами.

«Внешность, конечно, себе не выбирают, но вот научиться говорить за столько лет могла бы.»

«Речь и построение фраз прерывистое, очень трудно слушать.»

«Лицо-то ладно… А что с речью?» — возмущены юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фотографии Любови Успенской крупным планом выдали следы неудачной пластической операции.

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