«Это не модно»: визажист раскритиковала макияж Анны Нетребко с синими губами

Оперная певица Анна Нетребко удивила поклонников необычным макияжем. Артистка решила поэкспериментировать и накрасила губы помадой голубого цвета. Селфи звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Синие губы», — подписала пост знаменитость.

Поклонники знаменитости с восторгом приняли зимний образ любимицы. Оперный певец Ильдар Абдразаков выразил свои эмоции в виде многочисленных сердечек, а композитор Игорь Крутой оставил под постом эмодзи «огонь».

«Снежная королева!»;

«Снегурочка», — написали фолловеры.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Однако свою положительную оценку такому макияжу не смогла дать профессиональный визажист Анастасия Амирханова, пишет Teleprogramma.pro.

«Синяя помада допустима, но только для каких-то тематических вечеринок, фэш-показов или шоу. Это не модно и, если честно, отвратительно», — прокомментировала она.

По словам эксперта, сейчас в тренде естественность и нюдовый макияж. Использовать красную помаду можно в вечернем макияже, но от розовой и синей в обычной жизни лучше отказаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Нетребко в ярком боа продефилировала в Милане.