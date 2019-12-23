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«Это не модно»: визажист раскритиковала макияж Анны Нетребко с синими губами

, 13:35 | Мия Субботина Фото 85

Артистка поделилась с поклонниками необычным макияжем. Фанаты сравнили оперную певицу со Снежной королевой.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко удивила поклонников необычным макияжем. Артистка решила поэкспериментировать и накрасила губы помадой голубого цвета. Селфи звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Синие губы», — подписала пост знаменитость.

Поклонники знаменитости с восторгом приняли зимний образ любимицы. Оперный певец Ильдар Абдразаков выразил свои эмоции в виде многочисленных сердечек, а композитор Игорь Крутой оставил под постом эмодзи «огонь».

«Снежная королева!»;

«Снегурочка», — написали фолловеры.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Однако свою положительную оценку такому макияжу не смогла дать профессиональный визажист Анастасия Амирханова, пишет Teleprogramma.pro.

«Синяя помада допустима, но только для каких-то тематических вечеринок, фэш-показов или шоу. Это не модно и, если честно, отвратительно», — прокомментировала она.

По словам эксперта, сейчас в тренде естественность и нюдовый макияж. Использовать красную помаду можно в вечернем макияже, но от розовой и синей в обычной жизни лучше отказаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Нетребко в ярком боа продефилировала в Милане.

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