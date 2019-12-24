Сотрудники уголовного розыска нагрянули на авторазборы Петербурга

В Петербурге оперативники уголовного розыска нагрянули к продавцам автозапчастей и хозяевам автосервисов. Обыски прошли более, чем в двух десятках мастерских в разных районах города. Есть предварительные данные, что в таких гаражах разбирались угнанные автомобили, а запчасти отправлялись на продажу — в основном через интернет.

Представитель интернет-компании по продаже автозапчастей наотрез отказывается выпускать съемочную группу со своей территории. За полчаса, проведенные практически под замком, журналистам удалось снять настоящее кладбище машин.



На этом злоключения членов съемочной группы не закончились — корреспондента Алексея Полторанина, когда он задавал неудобные вопросы представителям компании, чуть не взяли в заложники. Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подпольный автосалон с похищенными иномарками обнаружен в Ленобласти.