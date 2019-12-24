«Самый счастливый парень в мире»: Холи-Дейз Кофи снялась в обнимку с бойфрендом

Снимок «австралийской Кардашьян» в обнимку с бойфрендом заставил его поклонников по всему миру ревновать. Серфингистка Холи-Дейз Кофи выложила в Instagram пляжное фото, на котором целуется с возлюбленным, повиснув на его шее.

Лица модели не видно, но ее фигуру подписчики узнают из тысячи. Девушка снялась в одном белом боди. На ее голове колпак Санта-Клауса по случаю сочельника.

Instagram @hollydazecoffeyyy

«Все, что мне нужно на Рождество, это ты», — процитировала в описании Кофи строчку из песни Мэрайи Кэри.

Фанатам Холи-Дейз давно известно о существовании ее парня. Серфингистка не в первый раз появляется в кадре с татуированным молодым человеком. И все же поцелуй пары сбил ее обожателей с толку. Многие мужчины до сих пор тешут себя надеждой однажды завоевать сердце знойной серфингистки.

«Я удивлен, почему ты встречаешься с ним, а не со мной?»

«Ревную!»

«А все, что нужно на Рождество мне, это ты! Но увы…»

«Самый счастливый парень в мире», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что неудачное фото «австралийской Кардашьян» смутило подписчиков.