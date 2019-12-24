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Один человек погиб, еще четверо пострадали в массовом ДТП в Петербурге

, 9:39 | Ниса Мурзанаева Фото 150

У станции метро Беговая столкнулись две маршрутки и два легковых автомобиля.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Один человек погиб, еще четверо пострадали в массовом ДТП в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла у станции метро Беговая.

Произошло столкновение двух иномарок Peugeot и Hyundai Solaris и двух маршрутных автобусов «ПАЗ». В момент аварии в маршрутках не было пассажиров. Один погибший и четверо пострадавших в ДТП — мужчины.

На месте происшествия работают спасательные службы и правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сообщается, что на данном участке дороги движение полностью перекрыто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль на огромной скорости влетел в жилой дом на востоке Петербурга.

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