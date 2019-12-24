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«После Бузовой хоть кому можно»: Марина Федункив записала первую песню

, 12:17 | Валентин Черников Видео 107

Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman объяснила новое увлечение проблемами со здоровьем.

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Фото, видео: Instagram @marina_phedunkiv

Первая песня Марины Федункив появилась в сети. Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman записала трек «Ты не устоишь». За два дня пользователи YouTube прослушали его 3,7 тысячи раз. Тембр артистки уже сравнили с голосом Ирины Аллегровой.

Поклонники юмористки засыпали ее вопросами о причинах нового хобби. Видео-ответ она выложила на своей странице в Instagram.

«Все начали обсуждать, мол, что запела? А что, думаете, я от хорошей жизни запела? У меня астма. И мне врач назначил петь», — объявила Федункив.

Кроме того, по словам актрисы, лекарства от астмы дорого стоят. Чтобы свести концы с концами, ей «придется» давать концерты в качестве певицы. Такое заявление Марина сделала в привычной для себя актерской манере. Подписчики не поняли до конца, где их любимица пошутила, а где осталась серьезной. В комментариях она уточнила, что действительно болеет астмой.

«Я как астматик асматика поддерживаю вас! Пойте нам на радость, и вам на здоровье!»

«Я на концерт приду!»

«После Бузовой хоть кому можно петь», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марина Федункив записала себя в список «эскортниц» из Instagram.

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