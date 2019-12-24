Коктейль-афродизиак: раскрыт рецепт «любовного напитка» для новогодней ночи

Тренд этого Нового года — отказаться от праздника живота во время застолья в пользу ночи любви. Популярный бармен, профессиональный флэйренгист Иван Кравченко рассказал, какой напиток подойдет в качестве «любовного зелья» в праздники. По словам эксперта, авторский коктейль-афродизиак окажет максимально благотворное влияние на настроение как мужчин, так и женщин.

«Коктейль вкусный авторский, который украсит ваш праздничный стол. Это твист на классический коктейль, но в то же время авторский. Мешается всего два ингредиента — это игристое вино сухое и туда добавляется сироп банана. В пропорциях на сто грамм игристого со льдом добавляем 10-15 миллилитров сиропа. Если это будет сироп зеленого банана, то это вообще вкуснятина. Это «Экзотический липилини», — сказал специалист.

Иван Кравченко объяснил, почему именно такой коктейль он порекомендовал бы влюбленным парочкам поставить на новогодний стол.

«Там есть игристое. И потому что банан — это все-таки экзотика для наших краев. Вроде бы, как и нет, но в коктейлях — да. Попробуйте, после четырех таких сразу захочется творить волшебство!» — убежденно заявил бармен.

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