  1. Пятый канал
  4. Система пожаротушения сработала на концерте «Зверей» в Москве

Система пожаротушения сработала на концерте «Зверей» в Москве

, 12:47 | Игорь Рязов 24

«Остудить» фанатов попытался неизвестный мужчина. Ущерб от его действий составил более миллиона рублей.

Фото: Instagram @zveri_official

Неизвестный мужчина включил автоматическую систему пожаротушения на концерте группы «Звери» на ВТБ-Арене в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, ущерб от действий злоумышленника составил более миллиона рублей.

Концерт состоялся еще 14 декабря. Во время него неизвестный мужчина выдернул скобу ручного пожарного извещателя. В результате автоматически запустилась установка газового пожаротушения.

Три баллона в короткое время выпустили более 300 килограммов огнетушащего вещества. Ущерб оценивается в один миллион 200 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о череде происшествий, связанных с концертом Макса Коржа в Перми. Фанаты зажгли на нем десятки фаеров, заливать которые пришлось пожарным. После концерта полсотни поклонников музыканта отправились на автобусе из Перми в Екатеринбург. По дороге они перевернулись в результате ДТП.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.17
-0.08 68.91
-0.09
Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?

Последние новости

13:14
«Красавчик»: Анна Семенович похвалила 13-летнего сына Ирины Дубовой
13:05
Зачем приставы разыскивают писателя Виктора Пелевина
12:54
Четырех школьников госпитализировали с отравлением метадоном в Ленобласти
12:48
Число пострадавших при аварийной посадке Ми-8 возросло до 15 человек
12:47
Система пожаротушения сработала на концерте «Зверей» в Москве
12:37
Проезд поезда по Крымскому мосту сняли на видео из кабины машиниста

Сейчас читают

«Австралийская Кардашьян» показала аппетитные формы в образе секси-Санты
Эротический гороскоп на 25 декабря: какие знаки ждет незабываемый вечер?
Гороскоп на 25 декабря: Луна в Стрельце благоволит финансовой прибыли

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]