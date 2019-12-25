Система пожаротушения сработала на концерте «Зверей» в Москве

Неизвестный мужчина включил автоматическую систему пожаротушения на концерте группы «Звери» на ВТБ-Арене в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, ущерб от действий злоумышленника составил более миллиона рублей.

Концерт состоялся еще 14 декабря. Во время него неизвестный мужчина выдернул скобу ручного пожарного извещателя. В результате автоматически запустилась установка газового пожаротушения.

Три баллона в короткое время выпустили более 300 килограммов огнетушащего вещества. Ущерб оценивается в один миллион 200 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о череде происшествий, связанных с концертом Макса Коржа в Перми. Фанаты зажгли на нем десятки фаеров, заливать которые пришлось пожарным. После концерта полсотни поклонников музыканта отправились на автобусе из Перми в Екатеринбург. По дороге они перевернулись в результате ДТП.