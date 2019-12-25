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  4. В посольстве рассказали о трагической смерти российской пианистки в Венгрии

В посольстве рассказали о трагической смерти российской пианистки в Венгрии

, 14:32 | Игорь Рязов Интервью 47

Вместе с погибшей девушкой находился ее спутник. Он получил тяжелое отравление бытовым газом.

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Фото, видео: ВКонтакте @elina0802

Российская пианистка Элина Валиева скончалась в Будапеште в результате несчастного случая. Об этом 5-tv.ru сообщили в посольстве России в Венгрии.

«22 декабря девушка погибла вследствие утечки бытового газа в одном из местных отелей. Это несчастный случай, ведутся положенные консульские процедуры», — рассказали в посольстве.

Там же отметили, что причиной трагической смерти 27-летней пианистки могла стать как протечка газовой трубы, так и забытая плита с включенным газом.

«Консульский случай. Девушка скончалась. Вместе с ней находился спутник. Он получил тяжелое отравление бытовым газом», — добавили в посольстве.

Полиция продолжает расследование инцидента. Российские дипломаты находятся в контакте с венгерскими властями и родственниками пострадавших.

Подробности происшествия на своей странице в Facebook сообщил один из преподавателей Элины Валиевой, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов. Он написал о трагедии в комментариях к своему посту с соболезнованиями.

«Знаю только с чужих слов. Улетела на выходные в Будапешт с молодым человеком. Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа… Не спасли», — сообщил профессор.

Как сообщал 5-tv.ru, Элину Валиеву хорошо знали в музыкальных кругах России и зарубежья. Пианистка была лауреатом многих премий, стипендиаткой Министерства культуры РФ, а также президента Белоруссии.

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