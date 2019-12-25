Рэпера, перекрывшего Новый Арбат, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Рэп-исполнитель Григорий Зироян, более известный под псевдонимом Ziroy, был оштрафован на 20 тысяч рублей в связи с административным правонарушением. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы.

Музыкант в сопровождении других участников коллектива перекрыл движение в столице на Новом Арбате, в результате чего сотни автомобилей были вынуждены стоять в пробках. В то же время сам рэпер во время съемок ходил по проезжей части в халате, гольфах и домашних тапочках.

В ходе судебного заседания артист признался, что не собирался полностью блокировать проезд машин: выделенная и правая полосы были открыты. Однако, поскольку ситуация привела к серьезным помехам на дорогах, Зироян отметил, что готов понести заслуженное наказание.

Музыканту были предъявлены обвинения по второй части статьи 12.29 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения» и статье 20.2.2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Ziroy перегородил Новый Арбат 13 декабря. Он сделал это для съемок видео. Молодой человек вышагивал по магистрали в час-пик, будучи окруженным люксовыми машинами. Представитель рэпера позже объяснил смысл действий артиста.